sim-come-riconoscere-quelle-fortunate-e-guadagnare-migliaia-di-euro

Nel mondo esistono anche le SIM fortunate. Scopriamo insieme come riconoscerle e guadagnare migliaia di euro dalla loro vendita online. Si tratta di una nuova forma di collezionismo che sta prendendo piede in tutto il mondo. Si dice che in alcuni Paesi siano state vendute SIM fortunate al prezzo di un’automobile e altre a cifre esagerate con trattativa riservata. Vediamo quali sono quelle che hanno fatto girare la testa di molti appassionati.

SIM: come riconoscere quelle fortunate

Le passioni non hanno prezzo. Ce ne sono di più costose, ma anche di meno costose. Quella delle SIM fortunate rientra tra le prime e i prezzi che girano fanno quasi paura. Prima di vedere alcuni esempi, capiamo come riconoscerle.

Capire che si tratta di una SIM fortunata non è poi così complicato. Ogni scheda telefonica fornita da un operatore ha un numero collegato grazie al quale possiamo effettuare e ricevere chiamate o SMS e navigare in internet grazie alla connessione dati. Già di per sé ogni numerazione è unica, ovvero il mio numero di cellulare è uno solo e non ce ne sarà un altro uguale al mondo.

Prendete questa caratteristica comune e applicatela all’ennesima potenza immaginandovi quel numero non solo unico, ma speciale. Ad esempio con tutti i numeri uguali o in una sequenza crescente o decrescente e così via. Sono queste le SIM fortunate, anche quando i numeri contenuti sono particolarmente di buon auspicio per una determinata cultura.

A Milano, in occasione dell’asta Asian Art, organizzata da Wannenes, andrà in vendita il 2 dicembre una SIM fortunata che per i cinesi rappresenta la fortuna. Infatti il numero di telefono a essa collegato è X888888888. Sicuramente un numero davvero raro.

Una SIM simile è stata venduta in Gran Bretagna per 20mila sterline. Davvero niente male, vero? Questo fenomeno sta prendendo così tanto piede che molti operatori telefonici sono alla ricerca delle numerazioni più particolari ancora disponibili per realizzare questi pezzi unici da collezione. Come le SIM Top Number di TIM che sono davvero speciali.