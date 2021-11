Coop e Ipercoop seguono l’andamento del mercato, e delle dirette concorrenti dello stesso settore, proponendo una propria campagna promozionale mirata sull’offrire all’utente la possibilità di risparmiare davvero moltissimo, anche sull’acquisto di alcuni top di gamma.

La maggior parte dei prezzi che andremo effettivamente a descrivere è da considerarsi attiva solamente nei negozi, in questo modo sarà obbligatorio recarsi personalmente presso gli stessi per avere la certezza di risparmiare. In rari casi, tuttavia, le riduzioni sono state attivate anche sul sito ufficiale, di conseguenza consigliamo il collegamento al sito ufficiale, in modo da avere la possibilità eventualmente di ricevere la merce presso il proprio domicilio a titolo gratuito, al superamento dei 19 euro di spesa.

Coop e Ipercoop: gli sconti sono davvero assurdi

Tantissimi sono gli smartphone in promozione da Coop e Ipercoop, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di sconti pazzi applicati nella maggior parte dei casi su modelli completamente sbrandizzati, ovvero con aggiornamenti che verranno tempestivamente rilasciati dai produttori, non dagli operatori telefonici.

I dispositivi effettivamente in offerta vanno a toccare iPhone 8 a 229 euro, Galaxy A03s a 149 euro, iPhone 7 a 279 euro, Alcatel 1B a 69 euro, Redmi 10 a 179 euro, Realme C21 a 139 euro, Apple iPhone X a 429 euro, Oppo A16s a 149 euro, Galaxy A22 a 249 euro, Xiaomi Redmi 9AT a 94 euro, Galaxy S20 FE a 499 euro, Galaxy A32 a 299 euro, Oppo Find X3 Lite a 499 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 329 euro, Oppo A54 a 229 euro. Per scoprire tutte le altre offerte del volantino, ricordatevi di aprire subito questo link.