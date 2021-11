WhatsApp, come ormai sappiamo, è fra le applicazioni di messaggistica istantanea più diffuse e più utilizzate al giorno d’oggi. In questi ultimi mesi è approdata una funzionalità molto interessante che permette di cancellare i messaggi inviati nell’arco di circa 10 minuti. Durante una conversazione su questa app, può capitare che qualcuno sbagli a inviare il messaggio o che sbagli destinatario, ma la funzione precedente permette di eliminare il tutto. Tuttavia, esiste comunque un trucco che permette di vedere lo stesso il contenuto dei messaggi eliminati.

Ecco come leggere i messaggi cancellati su WhatsApp con alcuni semplici trucchi

Con l’arrivo della nuova funzionalità, è quindi possibile cancellare senza troppi problemi messaggi inviati per errore. Come già accennato, però, esiste un modo che permette di leggere lo stesso i messaggi che sono stati inviati e successivamente cancellati, e il tutto in maniera semplice e gratuita.

Negli store presenti sui nostri smartphone e dispositivi, sono infatti presenti numerose applicazioni apposite e due di queste si chiamano WhatsRemoved e NotificationHistor. Queste due applicazioni, in particolare, registrano e memorizzano qualsiasi notifica ricevuta su WhatsApp. Nel caso in cui si volesse leggere i messaggi che sono stati cancellati, basterà quindi aprire l’app prescelta e leggere tutti i messaggi.

Vi ricordiamo che comunque la nota app di messaggistica istantanea di Mark Zuckerberg dispone già di per sé di numerose funzionalità. Con l’ultimo aggiornamento in rilascio, ad esempio, gli utenti potranno finalmente svolgere un’operazione finora impossibile. Sarà infatti possibile trasferire le proprie chat e i dati fra diversi sistemi operativi, ovvero da Android ad IOS e viceversa.