Le offerte speciali lanciate da Euronics inducono gli utenti a raggiungere un livello di risparmio che supera abbondantemente quanto di buono abbiamo visto presso gli altri rivenditori, arrivando a spendere cifre ridotte rispetto al listino originario.

Il rapporto qualità/prezzo promesso dall’azienda è sicuramente favorevole, in questo modo ogni consumatore potrà pensare di spendere poco sull’acquisto dei prodotti maggiormente desiderati, sottostando però all’obbligo di recarsi personalmente presso i punti vendita per completare gli acquisti. La rateizzazione a Tasso Zero è sempre possibile, nel momento in cui si dovesse superare la quota limite di 199 euro di spesa, e previa approvazione.

Euronics: le offerte sono veramente assurde e da non perdere

L’episodio 2 delle offerte Euronics Black Friday è stato attivato dal socio Bruno in ogni singolo punto vendita di proprietà, all’interno della medesima campagna promozionale si possono scoprire tantissime occasioni da non perdere di vista. I modelli di smartphone più interessanti vanno a toccare iPhone 12 Mini a 669 euro, Oppo Find X3 Lite a 329 euro, Oppo A94 a 279 euro, Oppo A74 a 199 euro, Xiaomi redmi Note 10 Pro a 279 euro, Redmi 10 a 179 euro, Redmi 9C a 149 euro, Wiko Power U20 a 119 euro, Realme C25Y a 169 euro, Motorola E40 a 159 euro, Samsung Galaxy A52s a 389 euro, Vivo Y21 a 149 euro o Wiko Power U10 a 99 euro.

Non mancano alcuni riferimenti ai prodotti di casa Apple, quali sono iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, in vendita rispettivamente a 1189 e 1289 euro. I dettagli sono raccolti qui.