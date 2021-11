Bennet prova in tutti i modi a convincere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, mettendo a disposizione una campagna promozionale che la vede proporre effettivamente una riduzione importante sul prezzo finale di vendita, indipendentemente dalla tipologia di prodotto acquistato.

La soluzione corrente, difatti, risulta essere attiva esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, senza però presentare limitazioni importanti per quanto riguarda la localizzazione territoriale, o l’appartenenza ad aree specifiche. In altre parole, le stesse riduzioni sono state applicate ovunque, senza differenze particolari. Nell’eventualità in cui si acquistasse uno smartphone, ricordiamo essere disponibile nella sua variante no brand, ovvero con aggiornamenti solitamente rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Bennet: tutte queste offerte sono incredibili

Scoprendo il volantino Bennet si possono trovare alcune ottime occasioni che spingano gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, anche legati al brand Apple. Un chiaro esempio può essere legato all’iPhone 12, il modello che prevede la possibilità di godere di ottime prestazioni, nonché di una serie di specifiche recenti, pagandole solamente 669 euro.

All’interno della medesima campagna si trovano anche sconti più importanti legati a terminali decisamente più economici, non mancano difatti Galaxy A32, Xiaomi Redmi Note 10S, Redmi 9T o anche Redmi Note 8, tutti in vendita a prezzi che non superano i 240 euro. Se volete conoscere in maniera più approfondita il volantino Bennet, dovete però collegarvi al sito ufficiale, in modo da scoprire da vicino le varie offerte pensate per voi.