Google sta implementando un trio di aggiornamenti di produttività per le sue app di iPhone e iPad. In particolare, Gmail riceverà un widget per la schermata iniziale, mentre iOS Picture-in-Picture è ora disponibile per Google Meet.

Gmail sta ottenendo un altro widget su iOS dopo che l’originale è stato tranquillamente rimosso l’anno scorso. Lo screenshot che Google ha condiviso oggi mostra la casella di posta con tre email recenti che annotano il mittente e l’oggetto.

L’account da cui provengono è evidenziato nell’angolo in alto a sinistra dalla tua immagine del profilo, mentre c’è un pulsante di composizione a sinistra. Dal punto di vista delle funzionalità, è identico alla versione Android, che è dovuta a una revisione del materiale. Il widget iOS sarà disponibile in Gmail nelle ‘prossime settimane’.

Nel frattempo, Google ha recentemente aggiunto il supporto Picture-in-Picture a Meet. È un’implementazione abbastanza standard con la possibilità di ridimensionare la finestra. Un PiP arriverà anche nell’esperienza di videochiamata integrata in Gmail mobile nelle ‘prossime settimane’.

Potresti voler inoltrare un’e-mail, condividere un documento o semplicemente cercare qualcosa mentre stai chattando. Con il nuovo update potrai semplicemente uscire dall’app Google Meet e la tua riunione verrà ridotta a icona in una finestra che puoi spostare nella schermata principale.

L’ultimo aggiornamento imminente vedràFogliGoogle aggiungere il supporto per le scorciatoie: tieni premuto il tasto comando per visualizzare un elenco di quelle disponibili. Le scorciatoie semplificano il completamento di attività comuni e avanzate su Fogli Google utilizzando una piccola tastiera, come la selezione di un’intera riga o la ricerca e la sostituzione di determinati valori.