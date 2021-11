Il volantino Mediaworld prosegue sull’ottima strada tracciata nelle scorse settimane, proponendo al pubblico italiano la possibilità di godere di un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, garantendo nel contempo una qualità dei prodotti ottima.

La campagna promozionale ripercorre tutto ciò che vediamo solitamente nelle soluzioni dell’azienda, ciò sta a significare che i prodotti sono scontati sia in negozio che sul sito ufficiale, con inoltre la possibilità di riceverli anche presso il proprio domicilio, previo pagamento delle spese di spedizione (in genere non superano i 9,99 euro).

MediaWorld: questi sconti sono veramente incredibili

Le occasioni per risparmiare da MediaWorld sono assolutamente incredibili, anche nel momento in cui l’utente volesse acquistare un top di gamma del 2021. Il modello incluso nella campagna è il Samsung Galaxy S21+, richiestissimo dalla maggior parte di noi, originariamente lanciato ad un prezzo che supera abbondantemente i 1000 euro, oggi viene proposto, nella sua variante da 256GB, a soli 790 euro.

Molto buone sono anche le offerte legate alla fascia intermedia dello stesso settore, infatti sotto i 500 euro saranno acquistabili Galaxy A52s, Oppo A94, Xiaomi Redmi 9T, Oppo A53s, Galaxy A12 o anche Oppo A74.

Per avere un’idea di ciò che vi attende da MediaWorld, ricordatevi di aprire quanto prima il link diretto al sito ufficiale dell’azienda, scoprirete tutti i migliori prezzi bassi del volantino, ricordando comunque che gli acquisti possono essere completati anche in negozio, senza distinzioni o limitazioni territoriali di alcun tipo.