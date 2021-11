Ultimi giorni a disposizione degli utenti per approfittare di uno dei migliori volantini del periodo recente, da Esselunga tutti hanno la possibilità di mettere le mani su prodotti sempre più economici e scontati, i quali garantiscono l’accesso ad una qualità che va ben oltre le più rosee aspettative.

La spesa da Esselunga è sempre ridotta ai minimi termini, il volantino attivato nel periodo è da considerarsi disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita, in questo modo gli utenti sono effettivamente costretti a recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto. L’unico appunto da fare, e ricordare, riguarda il quantitativo di scorte, è purtroppo estremamente limitato e potrebbe terminare prima del previsto.

Esselunga: queste offerte sono da capogiro

Ancora pochi pezzi disponibili di uno dei prodotti più in voga degli ultimi anni, stiamo parlando dell’eccellente Apple iPhone XR, un dispositivo appartenente alla fascia intermedia della telefonia mobile, finalmente acquistabile ad un prezzo più basso, corrispondente per l’esattezza a 399 euro.

Il modello disponibile da Esselunga prevede la garanzia legale della durata di 24 mesi, 64GB di memoria non espandibili, ed il suo essere completamente sbrandizzato. In aggiunta troviamo tutte le specifiche caratteristiche del prodotto in questione, ovvero un display da 6,1 pollici di diagonale, il processore hexa-core A12 Bionic, una fotocamera principale da 12 megapixel, 3GB di RAM ed il chip NFC per i pagamenti mobile. La batteria rappresenta l’aspetto più negativo del prodotto, infatti è un componente da soli 2942 mAh.