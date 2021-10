Sono stati rilasciati svariati documenti interni in un periodo senza dubbi già delicato per Facebook. I documenti trapelati online mostrano quanto l’azienda stia lottando per mantenere il controllo della sua piattaforma e in generale della sua immagine.

I documenti fanno riferimento ad alcuni membri del personale che alludono ai tanti errori commessi dalla società nella gestione dei contenuti che gli utenti pubblicano sulla piattaforma. Pare che l’azienda sia anche preoccupata per le nuove generazioni che tendono a non utilizzare Facebook.

Facebook alle strette, nuovi problemi per l’azienda: trapelati online documenti interni

“Ho visto molti colleghi estremamente frustrati e arrabbiati. Si sentivano impotenti e (scoraggiati) dalla situazione attuale”, scrive un dipendente, il cui nome è stato censurato. È probabile che questi documenti portino a ulteriori accuse secondo cui Facebook cerca di dare la priorità alla quantità di nuovi utenti che può raggiungere piuttosto che dar priorità alla loro sicurezza. L’azienda, infatti, promuove contenuti provocatori o del tutto sbagliati all’interno del suo feed di notizie e sul suo sito, secondo quanto trapelato online.

I file mostrano anche quanto siano diversi questi standard nei diversi paesi e come Facebook abbia faticato a controllare i contenuti nei paesi che non parlano inglese. Molti luoghi che sono a rischio significativo di guerra e altre circostanze precarie non sono coperti da molte delle protezioni più recenti sviluppate da Facebook. Ad esempio, gli strumenti di intelligenza artificiale in grado di rilevare l’incitamento all’odio nel feed e la disinformazione, o il personale extra per affrontare potenziali problemi rapidamente.