Facebook sta facendo del suo meglio per rilevare gli account che in realtà sono account fake. Tuttavia, ammette di non esserne pienamente in grado.

Secondo il Wall Street Journal, i dipendenti di Facebook durante una presentazione interna hanno dichiarato che il sistema dell’azienda per rilevare account falsi tende a sottovalutarli.

Uno studio su 5.000 recenti iscrizioni alla piattaforma indica che almeno il 32% e fino al 56% appartengono effettivamente a utenti già iscritti. Ciò solleverebbe dubbi sulle stime che Facebook fornisce agli inserzionisti sul numero di utenti che è probabile che raggiungano, mettendo potenzialmente in dubbio un pilastro fondamentale dei suoi profitti.

Il prezzo delle azioni di Facebook è sceso fino al 6% giovedì dopo che il suo rivale Snapchat ha rivelato che una nuova repressione della privacy sugli iPhone aveva intaccato le sue entrate pubblicitarie. Un portavoce di Facebook ha dichiarato al Wall Street Journal: “Non è una rivelazione che analizziamo gli account duplicati.

“Nulla in questa storia cambia la stima degli account duplicati che divulghiamo nei nostri documenti pubblici, che include nuovi utenti, o su cui forniamo un contesto nei nostri prodotti pubblicitari, interfacce pubblicitarie, nei nostri centri assistenza e in altri luoghi.”

Ha detto che gli inserzionisti continuano a utilizzare Facebook perché ottiene i risultati che desiderano.

L’enorme valore di mercato di 964 miliardi di dollari (699 miliardi di sterline) di Facebook è in parte sostenuto dalla sua capacità di fornire agli inserzionisti statistiche accurate e molti usano le stime di Facebook del loro pubblico potenziale per informare su come spendono i loro soldi.

La società afferma nei suoi rapporti pubblici trimestrali che circa il 10% dei suoi quasi 3 miliardi di utenti elencati sono account falsi o duplicati.

Secondo il WSJ, tuttavia, lo staff di Facebook è preoccupato che le sue stime per gli inserzionisti possano contare molti account duplicati, che spesso si verificano quando gli utenti vengono bloccati dai loro profili originali e ne creano di nuovi.

Secondo quanto riferito, una nota ha rilevato che le stime di Facebook del numero di utenti ventenni regolarmente attivi negli Stati Uniti, il suo mercato più redditizio, erano spesso superiori alla popolazione totale dei ventenni americani.

I ricercatori hanno calcolato che un tipo specifico di campagna pubblicitaria potrebbe avere la sua copertura stimata ridotta di circa il 2,2%, o talvolta fino al 10%, ha affermato il Journal.

La società sta attualmente combattendo una causa intentata da inserzionisti che l’accusano di sopravvalutare consapevolmente il numero di persone che i loro messaggi potrebbero raggiungere, cosa che Facebook nega.