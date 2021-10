Solamente qualche giorno fa, lo scorso 19 ottobre 2021, il colosso Google ha presentato al mondo i suoi nuovi Pixel 6 e 6 Pro. Tra le alleanze che meno ci aspettavamo c’è sicuramente quella con il social network Snapchat.

Grazie all’introduzione della funzione quick tap to snap, disponibile per la prima volta sugli smartphone Pixel, sarà possibile accedere alla fotocamera Snapchat direttamente dallo schermo bloccato. Scopriamo insieme i dettagli.

Google Pixel 6 alleato con Snapchat

Ecco le parole di Nana Murugesan, Managing Director of International Markets di Snap: “Ogni giorno vengono creati miliardi di Snap e, attraverso partnership strategiche come questa, Snapchat contribuisce a rendere più semplice che mai cogliere l’immediatezza di un momento e condividerla con gli amici, nel momento esatto in cui accade. Questa integrazione a schermo bloccato contribuisce a rendere Snap lo strumento più veloce per condividere un momento e siamo sempre alla ricerca di nuove frontiere per assicurare un livello di innovazione senza precedenti per la nostra community con partner come Google e non solo“.

Oltre alla funzionalità “Quick Tap to Snap”, Snap e Google presentano delle Lenti esclusive in Realtà Aumentata, ed alcune delle funzionalità chiave di Google Pixel, come le traduzioni in tempo reale, saranno disponibili all’interno della chat Snapchat su Pixel 6. Il tap di cui abbiamo appena parlato permette, toccando il retro dello smartphone, di creare contenuti senza sbloccare il device.

Ecco le parole di Rick Osterloh, SVP, Devices and Services di Google: “Google Pixel 6 dispone della fotocamera Pixel più avanzata di sempre e gli utenti di Snapchat sono tra gli utilizzatori più creativi della fotocamera che ci siano. È entusiasmante collaborare con Snap per offrire questa funzionalità esclusiva sui nostri nuovi telefoni e supportare gli utenti a catturare il mondo in tempo reale“.