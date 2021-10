Nuovi indizi rivelatori hanno portato alla luce elementi spaventosi per la seconda parte de La Casa di Carta 5. Il Professore è in pericolo e forse sarà proprio la sua fine a mettere un punto a questa serie TV Netflix tanto acclamata dal pubblico di tutto il mondo. Vi ricordiamo infatti che la quinta stagione sarà anche il gran finale di questo titolo e che, dopo gli ultimi 5 episodi – disponibili dal 3 dicembre 2021 -, non ci sarà più niente. Ecco tutti i dettagli che stanno spaventando i più.

La Casa di Carta 5: la fine del Professore potrebbe essere il finale di stagione

Purtroppo una delle ipotesi che si sta facendo sempre più forte in questi giorni è che la fine del Professore potrebbe essere il finale di stagione de La Casa di Carta 5. Un capitolo importante nel mondo delle serie TV Netflix si sta per chiudere e come farlo al meglio se non facendo morire il protagonista che ha dato vita alle rapine più singolari della storia?

A rivelare alcuni indizi che porterebbero a questa conclusione sono le immagini serrate disponibili alla visione nel nuovo video pubblicato da Netflix in onore dell’arrivo de La Casa di Carta 5 Volume 2. La situazione pare essere davvero concitata. Non mancano ancora esplosioni, urla e conflitti a fuoco poderosi! Ma in tutta questa bagarre a colpi di armi da fuoco ne esce protagonista il Professore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Casa De Papel💸 (@lacasadicartaita)

La sua voce fuori campo fa da guida al susseguirsi delle scene, anticipando ciò che assisteremo nella seconda parte de La Casa di Carta 5:

“Nelle ultime ore ho perso persone molto importanti e non lascerò che nessun altro cada in questa rapina“.

Un’affermazione che sa di sacrificio, il suo. In sostanza si evince che il Professore è disposto a cedere la sua vita per i membri della banda che sono rimasti per ora indenni, ma che si trovano in seria difficoltà. E non sono solo parole. Il nostro Alvaro Morte, alias il Professore, lo vediamo nella scena finale del teaser impugnando una pistola carica. La fine de La Casa di Carta 5 è ormai vicina quindi prepariamoci a dire addio a qualcun altro.