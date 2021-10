Oltre al teaser ufficiale Netflix, un nuovissimo video rivela la fine de La Casa di Carta 5 volume 2. Vedere “The End” ci ha stretto il cuore. Si tratta di immagini concitate che rivelano la pericolosità degli ultimi 5 episodi di questa serie TV. Esplosioni, tensione e coraggio sono gli ingredienti che ci fanno capire quanto sia davvero questione di vita o di morte. Insomma, o si vince o si perde per sempre. Scopriamo insieme i dettagli di questa clip esclusiva.

Ad aver pubblicato il nuovissimo video che rivela qualcos’altro sulla seconda parte de La Casa di Carta 5 è stato l’account ufficiale de La Casa De Papel su Twitter. Si tratta di una serie di sequenze davvero incalzanti che emozionano e ci fanno capire quanto sarà difficile arrivare alla fine di questa quinta stagione che sarà anche il culmine della serie TV.

Se acerca el final. La última temporada de LCDP llega el 3 de diciembre.

The end is coming. The last season of LCDP arrives on December 3rd.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/40F0ePsWyE

— La Casa de Papel (@lacasadepapel) October 13, 2021