iPhone 14 è già in fase di preparazione pur essendo ancora molto lontano dalla sua presentazione al pubblico. La serie non arriverà prima dell’autunno del prossimo anno, è ancora impossibile stabilire in quale periodo Apple procederà con il lancio ma si ha già modo di conoscere alcune delle particolarità dei dispositivi in arrivo.

Le informazioni trapelate di recente riferiscono, infatti, che gli iPhone 14 saranno portatori di una novità davvero rivoluzionaria che sarà sicuramente apprezzata dalla maggior parte degli appassionati.

iPhone 14 dice addio al notch: ecco la nuova soluzione pensata da Apple!

La novità della quale la nuova generazione di iPhone si farà portatrice riguarda sostanzialmente il design dei quattro dispositivi che andranno a comporre la serie. Secondo gli ultimi rapporti, Apple dirà davvero addio al notch con il lancio dei suoi iPhone 14.

I prossimi iPhone abbandoneranno la tipica tacca destinata alla fotocamera frontale e ai sensori, come quello per il Face ID, e si distingueranno per la presenza di un foro a forma di “pillola”. A differenza di altri dispositivi che ormai da tempo fanno ricorso ai display con foro centrale per la fotocamera, Apple adotterà una soluzione che gli offrirà la possibilità di ricavare lo spazio necessario per la collocazione dei sensori attualmente inseriti nel notch.

Le notizie riguardanti l’ circolano da parecchio ma di recente erano emersi alcuni dubbi circa quella che sarebbe stato la nuova posizione del Face ID. Il ricorso a un foro poco più ampio potrebbe rappresentare una valida opzione grazie alla quale, dopo anni di attesa, gli utenti potranno apprezzare un iPhone con display privo di interruzioni particolarmente evidenti.