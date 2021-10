Il volantino Coop e Ipercoop è assolutamente inaspettato, tutti gli utenti possono fare affidamento su una campagna promozionale che spinge molto su alcuni dei migliori prodotti di tecnologia generale, oltre che smartphone di ultima generazione.

Per godere degli sconti, senza perdersi quindi l’opportunità di risparmiare al massimo, è assolutamente necessario recarsi personalmente in un negozio fisico di Coop e Ipercoop, senza limitazioni o vincoli particolari. Al superamento di una determinata soglia di spesa, inoltre, è prevista la rateizzazione senza interessi, ovvero un pagamento a Tasso Zero tramite il proprio conto corrente bancario.

Ricevete gratis sul vostro smartphone i codici sconto Amazon, sono tutti raccolti nel nostro canale Telegram interamente dedicato.

Coop e Ipercoop: le sorprese sono inaspettate

La spesa da Coop e Ipercoop è ridotta anche nel momento in cui si dovesse puntare verso la telefonia mobile, i prodotti in promozione sono tutti collocati nella fascia intermedia, ovvero al di sotto dei 329 euro, ma possono garantire prestazioni complessivamente interessanti.

Il migliore è il Samsung Galaxy A52, in vendita appunto a 329 euro, prevede un extra sconto di 50 euro per i soli soci Coop; in alternativa sarà possibile affidarsi a soluzioni del calibro di Xiaomi redmi 9T, disponibile all’acquisto a 149 euro, oppure Galaxy A32, il cui prezzo finale non supera i 239 euro previsti.

All’interno del volantino Coop e Ipercoop si possono comunque scovare anche altre occasioni legate ai televisori di ultima generazione, importanti per l’imminente switch-off, oppure elettrodomestici ed accessori per la casa. Ogni informazione in merito alla corrente campagna, è raccolta nelle pagine che trovate qui.