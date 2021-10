MediaWorld prova a superare le ottime offerte della rivale Unieuro, con il lancio di una campagna promozionale che punta a spingere gli utenti all’acquisto della nuova tecnologia, proponendo loro un risparmio notevole anche sulla fascia alta.

La soluzione che andremo a raccontarvi direttamente nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile solamente sul sito ufficiale, come tutti gli XDays visti in passato, anche in questo caso gli acquisti devono necessariamente essere completati sfruttando l’e-commerce aziendale. La spedizione, per i soli prodotti racchiusi all’interno della suddetta campagna, è sempre gratuita verso il domicilio.

Aprite immediatamente il link diretto al nostro canale Telegram ufficiale, sono disponibili per voi i codici sconto Amazon più interessanti della giornata.

MediaWorld: queste sono le nuove offerte da non sottovalutare

Tantissimi sono gli sconti molto interessanti racchiusi da MediaWorld all’interno del proprio volantino, la maggior parte dei prodotti proposti hanno prezzi che non vanno oltre i 569 euro previsti per l’ottimo Oppo Find X3 Neo, un top di gamma nelle specifiche, ma non nella cifra finale richiesta. Gli altri modelli da acquistare corrispondono a Oppo A16, TCL 20Y, Wiko Power U30, Oppo A94, Oppo A74 e Oppo A16, quasi un plebiscito del brand Oppo.

Stesso discorso per i top di gamma, o comunque gli smartphone dalle prestazioni più elevate, data la richiesta di 939 euro per l’acquisto di Oppo Find X3 Pro, il migliore della lineup del 2021 dell’azienda orientale. Naturalmente all’interno del volantino MediaWorld si possono ammirare anche tantissimi altri prodotti molto interessanti, per questo motivo raccomandiamo caldamente di aprire il prima possibile le pagine che trovate a questo link.