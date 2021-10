Attualmente ci risulterebbe praticamente impossibile vedere un altro attore nei panni dello sceriffo Hopper nella serie TV di successo Stranger Things, eppure sembra che all’origine non doveva essere lui l’attore designato. Infatti, come dichiarato dallo stesso attore al New York Comic Con, prima di lui era stata contattata una grande celebrità per la parte in questione.

Purtroppo, Harbour non ha potuto rivelare il nome del grande attore a cui è stato proposto il ruolo. Il motivo? Non sa nemmeno lui chi sia: “Io e i fratelli Duffer ci scherziamo continuamente. C’era stata una sola persona a cui era stato offerto il ruolo di Hopper prima di me, e a quanto pare si trattava di una grande star; quindi quando sono in uno stato un po’ alterato mi cerco su Google e ScreenRant ad esempio ha un sacco di articoli del genere, che ad esempio iniziano con ‘Ewan McGregor ha rifiutato il ruolo…’, però ancora non ho scoperto a quale celebrità era stata offerta la mia parte. Se qualcuno lo sapesse me lo faccia sapere così posso ringraziarla per aver rifiutato“.

Stranger Things sarebbe potuta non salire mai alla ribalta mondiale

Precedentemente, Harbour aveva raccontato di come su Stranger Things si voleva mettere una pietra sopra e “seppellire” lo show: “Mancavano due settimane al debutto dello show e io mi stavo preoccupando ‘Non vedo le promozioni, sui bus, sugli edifici, i telefoni… Non vedo nessuna pubblicità!’” avrebbe rivelato al collega Paul Wesley (lo Stefan di The Vampire Diaries) durante uno show off-Broadway “E Paul mi rispose ‘Mi spiace amico, stanno cercando di seppellirlo. Chiaramente è uno show terribile. Dopo quella conversazione continuavo a ripetermi ‘Oddio, ho fatto cilecca. Ero uno degli attori principali in uno show di Netflix e ho fatto cilecca, abbiamo tutti fatto cilecca‘” ha continuato l’attore, ormai nello sconforto più totale.

Fortunatamente, però, le cose per lo show di Netflix si sono rivelate totalmente diverse e attualmente tutti i fan della serie (e non) stanno aspettando l’uscita ufficiale della quarta stagione prevista per il 2022.