Vodafone: le offerte della domenica fino a 100GB per gli ex clienti

Già alcuni anni fa era Vodafone a dominare il mondo della telefonia, proprio come sta accadendo ora del resto, mentre tutti gli altri gestori provano a rapprendere la maggior parte delle loro energie.

Il nostro gestore di provenienza anglosassone vuole però adesso concentrarsi soprattutto sul recupero dei vecchi clienti. Per tale motivo sono nate tre offerte che sbaragliano la concorrenza visto che arrivano fino a 100 giga. Queste saranno dedicate quindi solo agli ex clienti almeno per il momento.

Vodafone: queste sono le migliori offerte per rientrare a far parte del provider

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited