I nuovi clienti aventi età massima 30 anni hanno la possibilità di attivare l‘offerta WindTre Young + 5G con Easy Pay. La tariffa è disponibile online e nei punti vendita del gestore ma soltanto nella versione Easy Pay e quindi con modalità di pagamento a scelta tra carta di credito, conto corrente e carta conto.

L’operatore WindTre rivolge l’attivazione della sua offerta del pacchetto All Inclusive esclusivamente agli under 30 permettendo loro di ottenere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri, 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile e Giga illimitati alla massima velocità per l’utilizzo di tutte le app social, chat, mappe, musica e video.

WindTre Young + 5G: costo e attivazione dell’offerta per gli under 30!

L’offerta WindTre Young + 5G con Easy Pay può essere attivata presso tutti i punti vendita del gestore o tramite il sito ufficiale http://www.windtre.it. Accedendo al sito WindTre i nuovi clienti possono effettuare l’attivazione online completando l’acquisto e, quindi, ricevendo la SIM tramite corriere; o procedere con il pre-ordine per poi completare i passaggi in uno dei negozi del gestore.

Dopo aver acquistato la SIM sarà necessario indicare la modalità di pagamento che si desidera utilizzare per affrontare le spese previste. WindTre non richiederà costi aggiuntivi ma addebiterà automaticamente il costo di rinnovo della tariffa, che ammonta a 14,99 euro al mese e include anche i servizi importanti. I nuovi clienti, dunque, potranno utilizzare il servizio di segreteria telefonica, la navigazione hotspot e tante altre funzionalità, gratuitamente.