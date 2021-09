WindTre propone una serie di novità per tutti i suoi abbonati sul piano commerciale. Il gestore arancione ha deciso di adeguare le sue tariffe a tutto il pubblico, proponendo una doppia modifica unilaterale per tutti gli utenti che sino allo scorso anno avevano a loro disposizione una SIM di 3 Italia.

WindTre verso i consumi senza limiti: ecco le nuove regole

La duplice rimodulazione che interessa gli abbonati di WindTre riguarda la continuità dei consumi per gli abbonati. Il gestore segue da vicino la strada di altri operatori, tra cui TIM e Vodafone, con la proposta di queste modifiche.

La prima novità per gli utenti di WindTre riguarda il momento del rinnovo della propria tariffa di riferimento. I clienti, in caso di mancato credito per procedere al rinnovo automatico, riceveranno soglie senza limiti per effettuare chiamate verso tutti, inviare SMS a tutti i contatti della rubrica e navigare in rete.

Questi consumi no limits avranno validità per un giorno, con un prezzo unico previsto di 0,99 euro. Sempre in caso di credito esaurito, i consumi no limits saranno prorogati per una seconda giornata sempre a0,99 euro. Solo dal terzo giorno ci sarà il blocco del traffico in uscita. WindTre recupererà il credito a debito dei clienti alla prima ricarica utile.

Altra grande modifica su questa base riguarda la connessione internet. I clienti, all’esaurimento della quota mensile per il traffico internet, riceveranno un Giga extra per la navigazione di rete. Anche in questo caso è previsto un prezzo unico dal valore di 0,99 euro.