WindTre non lascia spazio agli altri operatori di telefonia mobile e vuole essere ancora leader incontrastato del settore, grazie ad una serie di iniziative low cost molto vantaggiose anche per le soglie di consumo. Tutti gli abbonati che decidono di sottoscrivere una SIM con il gestore arancione potranno beneficiare della tariffa WindTre Star+.

WindTre sfida Iliad: è ancora a listino la speciale offerta con 100 Giga

L’obiettivo del gruppo commerciale di WindTre con la promozione Star+ è quello di garantire agli utenti una tariffa alternativa alle promozioni low cost di Iliad. Con quest’offerta gli utenti avranno soglie di consumo quasi illimitate ad un costo anche più basso di quelli previsti dall’operatore francese.

Nel dettaglio, i clienti di WindTre potranno attivare un pacchetto che comprende chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri fissi e mobili della rubrica e 100 Giga per navigare in internet. Previsto un costo di rinnovo mensile per la tariffa pari a 7,99 euro.

In linea con le sue norme d’uso, WindTre propone ai clienti una serie di condizioni. Tutti gli interessati, ad esempio, dovranno corrispondere al gestore una quota extra di 10 euro per la ricezione della SIM. Le spese di attivazione saranno ovviamente una tantum.

Inoltre, coloro che desiderano attivare questa ricaricabile dovranno anche impegnarsi alla portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad è necessario per l’attivazione della tariffa WindTre Star+. Per l’attivazione dell’offerta, gli abbonati possono rivolgersi direttamente presso uno degli store ufficiali del provider sul territorio.