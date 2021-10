Il noto produttore Realme continua a puntare sui suoi smartphone della nuova serie 8 e nel corso delle ultime ore ha presentato in veste ufficiale in Italia Realme 8i. Si tratta del nuovo membro di questa vasta famiglia e si candida sin da subito come un best buy, grazie al suo prezzo di partenza di 199 euro e caratteristiche di rilievo come un display con refresh rate a 120Hz.

Realme annuncia ufficialmente in Italia il nuovo Realme 8i a 199 euro

Realme 8i. Uno degli impegni più importanti per la nota azienda è quello di portare le innovazioni tecnologiche a tutte le fasce di utenti e ora lo fa ulteriormente presentando ufficialmente in Italia il suo nuovo Questo smartphone è infatti dotato di una scheda tecnica decisamente notevole e interessante, soprattutto se rapportata al suo prezzo di partenza di 199 euro.

Nello specifico, l’esperienza di utilizzo è resa ancora più fluida e piacevole grazie alla presenza di una elevata frequenza di aggiornamento del display pari a ben 120Hz e con una ampia diagonale da 6.6 pollici e con un rapporto screen-to-body del 90.8%. Le prestazioni sono poi affidate al nuovo processore MediaTek Helio G96, un SoC in grado di alimentare il display a 120Hz per prestazioni sempre fluide specialmente durante le sessioni di gaming.

È inoltre presente la tecnologia DRE, ovvero Dynamic RAM Expansion, con la quale i 4 GB di RAM possono essere aggiornato all’occorrenza in 7 GB di RAM. Oltre a questo, non manca all’appello una grande batteria da ben 5000 mAh la quale, con una sola ricarica, permette un utilizzo davvero intenso dello smartphone.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme 8i sarà distribuito in Italia ad un prezzo lancio di soli 199 euro, mentre successivamente sarà disponibile a 219 euro. L’azienda ha poi presentato anche l’entry-level Realme C11 2021, il quale viene invece proposto a 109 euro.