PlayStation: spuntano delle maxi offerte sui giochi per PS5 e PS4, prezzi sotto i 10 euro

Non è la prima volta che il Playstation Store propone delle offerte super interessanti dedicate agli amanti dei videogame. Difatti già in passato questo aveva messo a disposizione dei giochi a prezzi a dir poco stracciati. Parliamo di costi al di sotto dei 5 euro, mentre stavolta il negozio della console ha deciso di “regalare” i propri videogame a meno di 10 euro. Insomma, se volete rinfrescare la libreria, questa serie di produzioni Playstation faranno al caso vostro.

Playstation: l’elenco completo

I giochi a basso prezzo sono più di quanti pensiamo. Vediamo gli universi fantasy del primo Ni no Kuni e Tales of Vesperia, passando per suggestivi Indie quali Sayonara: Wild Hearts e What Remains of Edith Finch. Nella lista invece troviamo:

Hellblade: Senua’s Sacrifice : proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%; Dragon’s Dogma: Dark Arisen : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 60%; Ni no Kuni: La maledizione della strega cinerea Remastered : proposto a 9,99 euro, con uno sconto dell’80%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto dell’80%; The Sinking City : proposto a 9,99 euro, con uno sconto dell’80%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto dell’80%; Tales of Vesperia: Definitive Edition : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%; What Remains of Edith Finch : proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 70%;

: proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 70%; Salt and Sanctuary : proposto a 5,39 euro, con uno sconto del 70%;

: proposto a 5,39 euro, con uno sconto del 70%; Ghost of a Tale : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 60%; The Talos Principle : proposto a 5,99 euro, con uno sconto dell’85%;

: proposto a 5,99 euro, con uno sconto dell’85%; Sayonara: Wild Hearts: proposto a 7,19 euro, con uno sconto del 40%;

Quando scadranno le promozioni Gemme Nascoste su PlayStation Store? Queste dureranno pochissimo e vedranno la fine il prossimo 21 ottobre.