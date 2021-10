E’ ufficialmente attiva da MediaWorld una nuovissima offerta per PlayStation Plus, la quale è valida solo ed esclusivamente per un tempo limitato. La suddetta è stata proposta per festeggiare i 30 anni della catena e l’offerta volantino di ottobre è valida sia online che nei negozi aderenti.

L’abbonamento che va a proporre MediaWorld è di 15 mesi di PlayStation Plus a ben 59,99 euro. Ciò implica che acquistando l’abbonamento annuale di 12 mesi, riceverete ben tre mesi di iscrizione del tutto gratuita al servizio PlayStation Plus, andando a risparmiare più di 20 euro sul prezzo normale di listino, il quale è pari a 83,98 euro.

PlayStation Plus: l’offerta di MediaWorld è davvero molto vantaggiosa

Questa è un’ottima occasione per andare a sottoscrivere o rinnovare l’abbonamento di PlayStaion Plus con 15 mesi di iscrizione al prezzo di 12. Ovviamente, si tratta di un’offerta da tenere in larga considerazione, essendo che comunque si tratta di tre mesi di abbonamento del tutto gratuiti.

Inoltre, gli abbonati a PlayStation Plus possono avere moltissimi privilegi, tra cui la possibilità di giocare online in multiplayer su PS4 e PS5, sconti esclusivi sui migliori videogiochi, 100 GB di spazio Cloud per i salvataggi e ogni mese tre giochi in regalo da scaricare. Tra i giochi gratis da poter scaricare nel mese di ottobre 2021 sono da segnalare assolutamente lo sparatutto Hell Let Loose, il picchiaduro Mortal Kombat X e il gioco PGA Tour 2K21 per gli appassionati di golf.

E’ bene affrettarsi, poiché l’offerta di MediaWorld è garantita solamente per un periodo di tempo limitato. Quindi, correte a prendervi i tre mesi gratuiti.