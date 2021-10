Il lancio di Material You di Google continua con il Play Store nelle ultime 24 ore, ma questa riprogettazione non è ancora troppo visivamente completa, mentre la disponibilità è attualmente piuttosto limitata.

Il materiale iniziale del Play Store è limitato ai quattro feed principali della schermata iniziale. Inizia con una barra di ricerca a forma di pillola che indica il tuo avatar del profilo. Appena sotto, noterai che l’indicatore della scheda in alto non è più verde (nelle schede Giochi e App), ma piuttosto colorato con Dynamic Color come il campo sopra. Infine, l’alta barra inferiore di Material You è a forma di pillola.

Google Play Store sta iniziando a cambiare

Questi cambiamenti fanno parte dell’estensione di Material You e Dynamic Color in Google Play. Non ci sono modifiche agli elenchi delle app o alla pagina ‘Gestisci app e dispositivo’ utilizzata di frequente. Per lo meno, ci aspettavamo nuove forme per i pulsanti.

Nulla sembra essere cambiato dalle novità introdotte a fine agosto. Probabilmente arriveranno ulteriori aggiornamenti, con il Play Store di Wear OS molto più moderno e rappresentativo. Questa riprogettazione non è ancora ampiamente disponibile. Se vai in Impostazioni> Informazioni> Versione Play Store, ti verrà chiesto di scaricare 27.4, ma abbiamo anche visto rapporti sul nuovo look su 27.3.

In quanto tale, questo è un aggiornamento lato server appena iniziato. L’aggiornamento al nuovo design per il Play Store presumibilmente terminerà prima del lancio di Android 12 sui telefoni Pixel, che al momento non ha una data precisa. Di conseguenza, non sappiamo quando l’OS rinnovato arriverà su altri dispositivi.