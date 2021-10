dazn-come-guardare-le-partite-di-calcio-gratis-su-youtube

Tra gli amanti del calcio non tutti hanno tempo e risorse economiche per far fronte a un abbonamento mensile di circa 30 euro per assistere al loro sport preferito. Tuttavia nulla è perduto e qui su Tecnoandroid si può sempre trovare una soluzione che può accontentare anche loro. Scopriamo insieme come è possibile guardare le partite di calcio trasmesse da DAZN completamente gratis su YouTube. Ecco tutti i dettagli che vi renderanno davvero felici.

DAZN: come guardare il calcio gratis su YouTube

DAZN, il noto servizio streaming che ha rivoluzionato il modo di assistere ai contenuti sportivi, oggi costa 29,99 euro al mese. Solo così si può accedere ai suoi contenuti che, tra l’altro, da quest’anno e per i prossimi 4 anni comprendo anche la Serie A TIM e la UEFA Europa League.

Nondimeno DAZN permette agli utenti di guardare qualche contenuto gratis direttamente su YouTube. Uno di questi sono gli highlights delle partite di calcio trasmesse. Ma si possono vedere intere partite di calcio. Un esempio? Se non lo sapevate avreste potuto assistere alla partita Servette vs Juventus.

Questa preziosa opportunità nasce dall’accordo che DAZN ha stretto a giugno 2021 con YouTube per trasmettere la UEFA Women’s Champions League. Un’opportunità davvero golosa che proseguirà con tutte le partite fino al 2023, per poi continuare solo con 19 partite.

Per poter assistere alle partite disponibili gratuitamente basta collegarsi al canale YouTube Ufficiale di DAZN quando a calendario ci sono quelle trasmesse in esclusiva dal noto servizio streaming di sport. Una volta raggiunto il canale potrete già accedere a una moltitudine di contenuti davvero interessanti.

Un ottimo lavoro, ma soprattutto un fantastico accordo che ha stretto DAZN con il servizio video recentemente acquisito da Google. Tra l’altro, per chi non lo sapesse, a breve i non abbonati potranno ascoltare i brani in background su YouTube Music. Niente male davvero. Grazie a questo articolo ora avete due fantastiche notizie.