Il noto colosso Google ha da poco annunciato l’arrivo di una importante novità riguardante la sua app per ascoltare musica. In particolare, l’app YouTube Music offrirà ben presto la possibilità agli utenti non abbonati a premium di ascoltare la musica in background. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Google farà ascoltare la musica in background anche agli utenti senza abbonamento a YouTube Music Premium

Il servizio di streaming musicale di Big G sarà caratterizzato molto presto da una novità che in molti utenti aspettavano da diverso tempo. Come già accennato, infatti, Google ha finalmente deciso di far ascoltare la musica e i video in background anche agli utenti che non hanno ancora sottoscritto un abbonamento al servizio di musica in streaming YouTube Music Premium.

Questo permetterà quindi agli utenti interessati di ascoltare la musica anche quando lo smartphone ha lo schermo spento o mentre si utilizzano altre applicazioni diverse. Fino ad ora, si trattava di una feature disponibile solo sull’abbonamento premium del servizio di streaming musicale.

Secondo quanto è emerso in queste ore, la nuova feature di YouTube Music sarà disponibile a partire dal prossimo 3 novembre 2021, anche se al momento soltanto per gli utenti che vivono in Canada. Nonostante questo, immaginiamo e speriamo che il colosso di Mountain View decida presto di espandere questa novità anche prezzo altri paesi, compresa l’Europa e di conseguenza l’Italia. Come già detto più volte, infatti, si tratta di una funzionalità richiesta da un numero elevatissimo di utenti e che permetterebbe all’app di Google di contrastare maggiormente la concorrenza.