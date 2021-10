Nei giorni scorsi è emersa l’indiscrezione riguardante due nuovi smartphone da gaming in arrivo. Si tratta di Black Shark 4S e Black Shark 4S Pro, evoluzione diretta dei modelli presentati ad inizio anno ed attualmente in commercio.

Tuttavia, sulla questione è intervenuto direttamente il brand a confermare il debutto della nuova generazione di device. Tramite un post su Weibo, il produttore ha confermato che lo smartphone da gaming verrà presentato il 13 ottobre in Cina.

Purtroppo, non si hanno maggiori dettagli sulla variante Pro. Non è chiaro se questo modello verrà svelato durante l’evento o se lo smartphone da gaming arriverà più avanti nel corso dell’anno. Certamente durante la presentazione arriveranno maggiori dettagli in merito.

Black Shark 4S si prepara al debutto ufficiale, forse arriverà anche la variante Pro

A giudicare dalle informazioni emerse in questi giorni, Black Shark 4S Pro sarà caratterizzato da un display in grado di supportare il refresh rate a 144Hz. Ci aspettiamo che il SoC scelto sarà il Qualcomm Snapdragon 888 Plus affiancato da almeno 12GB di memoria RAM.

Il device supporterà la ricarica a 120W e sarà presente una fotocamera composta da tre ottiche posizionate in orizzontale. La fotocamera principale sarà da 64MP e sarà affiancata da una ultra-wide da 8MP e un sensore macro da 5MP.

Per quanto riguarda il Black Shark 4S, invece, saranno presenti certamente due feature della variante Pro, il display con refresh rate a 144Hz e la ricarica rapida a 120W. Al momento non è chiaro quale sarà il SoC scelto per il device. Su Black Shark 4 il produttore ha optato per il chipset Qualcomm Snapdragon 870. Il comparto fotografico avrà un’ottica principale da 48MP mentre gli altri sensori saranno gli stessi della variante Pro.