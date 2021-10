Covid e vaccini: J & J chiede il richiamo, Bertolaso: terza dose a tutti prima di Natale

Johnson & Johnson avrebbe fatto richiesta ufficiale alla Fda per partire con la dose di richiamo. L’Ema nel frattempo ha dichiarato che la decisione ufficiale arriverà nelle prossime settimane.

Questa la risposta dell’Ema mediante Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 dell’Agenzia europea del farmaco.

“Siamo in contatto con l’azienda Johnson & Johnson, per capire quando ci sarà un pacchetto di dati clinici che possa supportare una potenziale autorizzazione di una seconda dose del suo vaccino monodose anti-Covid. Sono recentemente stati diffusi da J&J i dati di un ampio studio su sicurezza ed efficacia delle due dosi, ma con un intervallo di 2 mesi l’una dall’altra. “Quello che discuteremo è anche quale sia l’intervallo utile per la seconda dose. E noi potremmo decidere nelle prossime settimane cosa fare su questo”.

Covid e vaccini: Bertolaso promette: “Prima di Natale si partirà con la terza dose per tutti”

In Lombardia nel frattempo non si perde tempo e si comincia a parlare di terza dose dedicata a tutti i cittadini. Guido Bertolaso, attuale coordinatore della campagna vaccinale lombarda, ha dichiarato che si partirà con la terza dose prima del periodo natalizio:

“Il 22 novembre, e se non sarà in quella data sarà nel giro di pochi giorni, ma insomma, prima di Natale cominceremo a vaccinare con la terza dose tutti gli italiani come è giusto e saggio che sia. La terza fase della campagna vaccinale si chiuderà entro il mese di maggio 2022“.

“Consiglio caldamente a tutti di prepararsi per la terza dose perché il virus non è scomparso”.