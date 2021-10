Non promettono bene le previsioni contagi e vaccini per l’autunno. La nuova ondata di Covid-19 sarà peggiore di quella dell’ottobre 2020. A pronosticare questo infausto avvenimento è il matematico del Coronavirus, Roberto Battiston. La questione riguarda sempre vaccini e vaccinati. Una serie di ragionamenti e studi tecnici hanno portato il fisico italiano a fare le dichiarazioni, riportate in questo articolo, in merito alla prossima ondata prevista per i mesi a venire. Ecco i dettagli.

Covid-19: secondo Battiston la prossima ondata sarà peggiore di quella dell’ottobre 2020

“L’anno scorso di questi tempi venivamo da una estate dai numeri molto bassi, ma poi i nuovi infetti Covid-19 e Rt crebbero in modo rapidissimo dopo la riapertura delle scuole e delle attività produttive, portando a fine novembre il numero degli infetti attivi a quota 800mila. Quest’anno non sta accadendo niente di simile: siamo partiti, come detto, da numeri estivi più alti, ma da metà agosto siamo in continua decrescita, anche se negli ultimi giorni si osserva un leggero rallentamento“.

È questa una parte della dichiarazione di Battiston in merito al futuro che potrebbe aspettarci con la nuova ondata Covid-19 prevista per l’autunno. Ma perché, stando alle parole che sembrano all’apparenza confortanti, il fisico dice che sarà peggiore di quella dell’ottobre 2020?

“Senza vaccini saremmo in una situazione ben peggiore di quella dell’ottobre del 2020, quando eravamo alla vigilia della seconda ondata. Partiamo dall’estate appena trascorsa, che è stata più difficile di quella del 2020 a causa della variante Delta, diffusasi tra fine giugno e inizio luglio. In quelle settimane – continua Battiston – sia Rt che i nuovi infetti Covid-19 quotidiani si sono impennati. Ed erano ben più alti che nello stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia si è fatto sentire l’effetto della campagna vaccinale, che dopo avere spento definitivamente la variante Alfa, che ancora circolava, ha domato l’effetto della Delta, facendo piegare verso il basso sia la curva dell’Rt che quella dei nuovi infetti quotidiani“.

Interessante un recente studio sull’efficacia dei vaccini anti Covid-19 che ha rivelato qualcosa di inaspettato. La conferma è quella che più raggiungeremo un numero di vaccinati vicino all’80% della popolazione, più potremo dormire sonni tranquilli.