Apple sta lanciando una nuova versione del firmware per le cuffie alimentate dal chip W1 o H1. Ciò include AirPods Pro, AirPods Max, AirPods (seconda generazione), Beats Solo Pro e Powerbeats 4. Di seguito sono riportati i dettagli su come verificare la versione del firmware.

Sfortunatamente, non ci sono note di rilascio per gli aggiornamenti di AirPods o Beats. Ciò significa che dovremo aspettare fino al lancio completo dell’aggiornamento per avere un’idea delle novità. Apple non dispone di un meccanismo di aggiornamento molto robusto per il software AirPods, che spesso lascia gli utenti all’oscuro delle modifiche.

Apple: ecco come aggiornare le vostre cuffie bluetooth

Le ultime versioni del firmware che riguardano l’ultimo aggiornamento di casa Apple sono:

AirPods Pro – 4A400

AirPods Max – 4A400

AirPods (seconda generazione) – 4A400

Beats Solo Pro – 4A394

Powerbeats 4 – 4A394

Powerbeats Pro – 4A394

Apple non semplifica l’aggiornamento manuale degli AirPods alle nuove versioni del firmware. Invece, la società afferma che le nuove versioni del firmware verranno installate quando gli AirPods sono collegati tramite Bluetooth al tuo iPhone.

Per controllare la versione del firmware degli AirPods: Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone, Vai al menu ‘Bluetooth’, Trova i tuoi AirPods nell’elenco dei dispositivi,Tocca la ‘i’ accanto a loro,Guarda il numero ‘Versione firmware’.

Ancora una volta, la versione più recente del firmware di AirPods, AirPods Max e AirPods Pro è 4A400. Se questo è ciò che vedi nell’app Impostazioni, significa che i tuoi AirPods sono completamente aggiornati. In caso contrario, l’aggiornamento dovrebbe essere installato quando connesso al tuo iPhone tramite Bluetooth.