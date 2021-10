In questi giorni Vodafone sta lanciando alcune novità per il mese di Ottobre 2021 che riguardano alcune sue offerte di rete mobile, di rete fissa e IoT, disponibili sia per i nuovi che per i già clienti.

Partendo con le novità disponibili dallo scorso, 1° Ottobre 2021, si segnala innanzitutto una nuova promozione valida per questo mese sulle offerte con prezzi personalizzati con minuti, SMS e Giga illimitati 5G della gamma Infinito Special Edition.

Vodafone: ecco alcune novità del mese di ottobre 2021

In particolare, ai già clienti di rete mobile Vodafone a cui viene proposto di cambiare offerta attivando ad esempio Infinito Gold Special Edition o Infinito Black Special Edition riceveranno anche 1 mese gratis di Helbiz Live e 3 mesi gratis di NOW Entertainment. La promozione in questione dovrebbe essere valida solo per le versioni Infinito Special con il pagamento del primo mese anticipato, o comunque solo in seguito all’eventuale mese di prova gratuito.

Al termine dei rispettivi periodo promozionali gratuiti, Helbiz Live si rinnoverà al costo di 5,99 euro al mese, mentre NOW Entertainment a 14,99 euro al mese, salvo disdetta. Infinito Gold Special Edition comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e Giga illimitati di traffico dati con velocità massima di 10 Mbps, e in più 200 minuti di chiamate verso i paesi dell’Unione Europea. Infinito Black Special Edition include invece minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e Giga illimitati alla massima velocità disponibile fino alla tecnologia 4G, 4.5G e 5G, e in più anche 500 minuti di chiamate verso i paesi dell’Unione Europea.

Normalmente, per entrambe queste offerte, sarebbe previsto il costo di attivazione di 1 euro da pagare insieme al primo mese anticipato. A proposito dell’offerta per già clienti denominata Infinito Black Special Edition, sia con il mese di prova gratuito che senza, da oggi sono previsti dei nuovi prezzi mensili personalizzati, che partono adesso da un minimo di 20 euro al mese (in precedenza 27 euro), con il massimo sempre di 39 euro al mese. In questo modo adesso ci sono 20 combinazioni di prezzo possibili, con i costi mensili che variano da 20 a 39 euro al mese. Invariati invece i prezzi personalizzati della Infinito Gold Special Edition, che vanno da un minimo di 15 euro al mese fino a 29 euro al mese.