Nel corso delle ultime ore è stato presentato in veste ufficiale per il mercato indiano un nuovo smartphone di casa Xiaomi. Si tratta del nuovo Xiaomi Redmi Note 10 Lite, ma in realtà sembra essere un re-branded di un altro device dell’azienda annunciato anche in Italia diversi mesi fa.

Xiaomi presenta ufficialmente in India il nuovo Xiaomi Redmi Note 10 Lite, ma è un re-branded

Un nuovo smartphone a marchio Xiaomi è da poco approdato ufficialmente per il mercato indiano. Come già accennato, si tratta del nuovo Xiaomi Redmi Note 10 Lite, ma in realtà abbiamo già avuto modo di conoscerlo. Lo smartphone presentato poco fa, infatti, altro non è se non una versione re-branded dello scorso Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Come uniche differenze tra i due troviamo soltanto due nuove colorazioni, ovvero Aurora Blue e Champagne Gold. L’aspetto estetico e il resto della scheda tecnica sono invece pressoché gli stessi tra i due. Vi riassumiamo qui di seguito le specifiche tecniche del nuovo Xiaomi Redmi Note 10 Lite.

Display forato con tecnologia IPS LCD da 6.67 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+

Processore Snapdragon 720G

Tagli di memoria da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno

Quadrupla fotocamera posteriore da 48+8+5+2 megapixel

Batteria da 5020 mAh con ricarica rapida da 18W

Sistema operativo Android 11 con interfaccia utente MIUI 12

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone del noto produttore cinese Xiaomi sarà distribuito per il mercato indiano ad un prezzo di partenza di circa 163 euro per la versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage. La versione con 6/128 GB ha un prezzo di circa 198 euro.