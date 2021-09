WhatsApp è ormai l‘app di messaggistica più utilizzata nel nostro paese. Tutti, dai piccoli ai più anziani, chi più chi meno, utilizzano questa applicazione per parlare con amici e parenti. Una triste novità è però in arrivo, ecco quale.

WhatsApp: dal 1 novembre non sarà più disponibile su questi smartphone

Dal 1 novembre infatti, WhatsApp non sarà più utilizzabile su determinati smartphone. Ad essere colpiti saranno tutti quei dispositivi con una versione Android 4.0.4 o inferiore, distribuita ormai quasi 10 anni fa.

Il motivo di tale cosa è molto semplice. Gli smartphone con un sistema operativo così datato non hanno capacità hardware e software per poter supportare le novità che man mano il gruppo Facebook introduce. Stesso motivo per cui non è stata aggiornata neanche la versione Android.

Controllate dunque la versione software del vostro smartphone, così da poterne comprare uno nuovo nel caso in cui fosse necessario.