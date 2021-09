WindTre propone tre differenti offerte low cost a tutti i clienti Iliad e MVNO che effettuano la portabilità del numero attraverso il sito ufficiale del gestore. La prima offerta da non perdere è la WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition, accanto alla quale vi sono la WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital e la WindTre GO 100 Special + Digital Limited Edition.

Passa a WindTre da Iliad o MVNO: ecco le tre offerte da non perdere!

La WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition è l’offerta con minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati per la navigazione. Il costo della tariffa è di 7,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo.

Allo stesso costo, da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto, è possibile attivare la WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital che permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

La WindTre GO 100 Special + Digital Limited Edition, infine, è l’offerta che a soli 9,99 euro al mese, da affrontare tramite credito residuo, che permette di ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione.

WindTre rivolge le tre offerte appena descritte a tutti i nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.