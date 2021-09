Fin dal suo inizio, l’iPad ha basato il suo design su un orientiamento verticale. L’orientamento del logo Apple e la posizione delle fotocamere e di altre funzionalità lo mostrano, ma Apple potrebbe presto cambiare strategia se le nuove voci si rivelassero vere.

Secondo lo sviluppatore iOS e analista Apple, dylandkt su Twitter, i futuri modelli della gamma iPad Pro avranno un logo Apple orizzontale e un posizionamento orizzontale della fotocamera, in modo da utilizzare un design orizzontale – landscape – come orientamento predefinito.

iPad Pro: ancora nessuna conferma ufficiale da Apple

L’analista sostiene di non essere sicuro che se l’iPad Pro (2022) avrà questo design, ma presumibilmente questo cambiamento è in lavorazione, quindi potrebbe accadere prima o poi. I futuri iPad Pro presenteranno un posizionamento orizzontale della fotocamera e un logo Apple posizionato orizzontalmente sul retro. Apple renderà la modalità orizzontale l’impostazione predefinita per l’utilizzo di iPad Pro.

Come sempre, nulla di tutto ciò è stato confermato al momento, soprattutto perché questo sarebbe un grande cambiamento per Apple. Questa è anche la prima volta che abbiamo sentito parlare di questo cambiamento, anche se in precedenza abbiamo sentito dire che l’iPad Pro (2022) potrebbe avere un retro in vetro, quindi potrebbero essere in corso alcune modifiche importanti.

Tuttavia, non si fa menzione di altri iPad che ottengono questo cambio di orientamento, quindi non contare di vederlo sulla gamma iPad, iPad Air o iPad mini. In qualche modo ha senso, poiché un orientamento orizzontale è probabilmente migliore per alcune delle attività di produttività in cui eccelle un iPad Pro. Inoltre, ciò potrebbe essere meglio anche per i video, anche se ruotare il design di un device potrebbe sembrare strano.