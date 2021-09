Viaggiatori o meno, questo alla fortuna non interessa. Se siete dei soggetti fortunati, in Francia, Spagna, Italia o Inghilterra, non cambia la vostra sorte: troverete le monete preziose e per giunta introvabili. Quanto valgono queste ultime e quali solo le più costose? Ecco la lista completa del “tesoro a portata di mano”.

Euro rari : perché hanno più valore delle altre e quali sono

Le monete preziose che andremo a vedere qui di seguito non sono italiane, pertanto tenete sempre d’occhio la data e la provenienza. Tra le monete da 1 euro che potrebbero farvi guadagnare cifre esagerate vi sono:

Andorra del 2015, 2017 e 2018;

del 2015, 2017 e 2018; Austria con Wolfgang Amadeus Mozart, 2ª serie dal 2008 in poi e 1ª serie dal 1999 al 2006;

con Wolfgang Amadeus Mozart, 2ª serie dal 2008 in poi e 1ª serie dal 1999 al 2006; Belgio degli anni 2000, 2001, 2005, 2006 (m anche alcune del 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017);

degli anni 2000, 2001, 2005, 2006 (m anche alcune del 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Cipro del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Estonia del 2016;

del 2016; Finlandia , 2ª serie dal 2013 al 2018;

, 2ª serie dal 2013 al 2018; Francia del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Germania del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 con segno A oppure D oppure F, G o J.

Monete prezioseEuro rariGrecia dal 2012 al 2018;

Irlanda del 2016 e del 2017;

del 2016 e del 2017; Lettonia del 2015 e 2018;

del 2015 e 2018; Lituania del 2018;

del 2018; Lussemburgo del 2017 e 2018;

del 2017 e 2018; Malta del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015;

del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; Principato di Monaco del 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2017;

del 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2017; Olanda del 2016, 2017, 2018;

del 2016, 2017, 2018; Portogallo del 2012 e del 2013;

del 2012 e del 2013; Repubblica di San Marino del 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2016;

del 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2016; Slovacchia dal 2010 al 2018;

dal 2010 al 2018; Città del Vaticano del 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Ma vi siete mai chiesti da cosa dipende la quotazione di monete preziose? Di solito il valore è determinato dalla tiratura e dalla reperibilità. Per tiratura si intende il numero di monete emesse in circolazione dalla zecca dello Stato (in molti casi assistiamo a tirature di 3, 4 o 5 milioni e oltre). Altre monete possono arrivare a valere migliaia di euro per via di una tiratura limitata. Tutto è legato a: