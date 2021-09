Il volantino Unieuro attivato in questo periodo è assolutamente inaspettato, e ricco di sconti veramente speciali che spingono gli utenti a poter pensare di mettere le mani sui migliori prodotti attualmente in circolazione, senza mai essere costretti a spendere cifre troppo elevate.

Per avere la possibilità di godere delle suddette riduzioni, sarà necessario recarsi personalmente in uno dei tantissimi punti vendita in Italia, oppure affidarsi direttamente al sito ufficiale. In questo caso la spedizione, per ogni ordine superiore ai 49 euro, è da considerarsi sempre gratuita presso il proprio domicilio.

Unieuro: le offerte sono per tutti incredibili

Spendere poco con Unieuro può davvero essere semplice, anche nel momento in cui si decidesse di acquistare un top di gamma della telefonia mobile. All’interno del volantino è infatti possibile trovare l’incredibile Samsung Galaxy S21, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, e che finalmente può essere acquistato a 649 euro, un prezzo complessivamente abbordabile, se confrontato con il listino originario.

Molto allettanti sono anche i modelli in vendita a meno di 400 euro, sono tutti prodotti disponibili nella variante sbrandizzata, e con i quali si raggiungono ottime prestazioni generali. In particolare parliamo di Xiaomi Mi 10T Lite, Oppo A74, Oppo A16, Oppo Find X3 Lite o anche Wiko Power U10 e Galaxy A12.

Naturalmente all’interno del volantino Unieuro risultano disponibili altri prodotti legati a categorie merceologiche completamente differenti, il consiglio è di aprire il prima possibile le pagine sottostanti, avrete una visione d’insieme di ciò che vi attende in negozio e sul sito.