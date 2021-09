Il volantino Comet raccoglie al proprio interno occasioni davvero da non perdere, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di risparmiare al massimo su ogni singolo acquisto effettuato.

Le promozioni di Comet non conoscono limiti territoriali, come al solito gli ordini possono essere completati pressoché ovunque sul territorio, con inoltre la possibilità di godere dei medesimi sconti anche tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo caso è prevista la possibilità di richiedere la consegna presso il proprio domicilio, completamente gratuita al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Comet: quante offerte per tutti gli utenti

Le offerte del volantino Comet toccano tutte le fasce di prezzo della telefonia mobile, a partire ad esempio dai migliori top di gamma in circolazione. Uno di questi è chiaramente l’Apple iPhone 12 Pro, in vendita nel periodo corrente a 999 euro, e caratterizzato da ottime prestazioni generali.

Volendo invece ridurre la qualità, e puntare verso prodotti molto più economici, ecco quindi arrivare soluzioni alternative altrettanto da non perdere. La più interessante è chiaramente lo Xiaomi Mi 11i, oppure anche il Realme GT Master Edition, senza dimenticarsi di Galaxy A32 5G, Oppo A94, Realme Narzo 30, Xiaomi Redmi 9C, Oppo Reno 4Z o similari.

I dettagli dell’ottima campagna promozionale di Comet sono raccolti, per comodità, nelle pagine che trovate inserite qui sotto nel nostro articolo. Non dimenticatevi di aprirle per visualizzare i prezzi in alta definizione, tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi.