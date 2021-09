Le offerte Special Minuti di Vodafone sono perlopiù rivolte ai nuovi clienti che hanno precedentemente abbonato il gestore o che decidono di trasferire il loro numero da altri operatori. Sono tra le promozioni più attivate dai clienti Vodafone e permettono di ricevere minuti e traffico dati. I costi mensili sono spesso modificati dal gestore che ancora una volta ha apportato alcuni aggiornamenti.

Passa a Vodafone: disponibili le Special Minuti a partire da 6 euro al mese per tutti i nuovi clienti che effettuano la portabilità!

A subire alcune modifiche sono le due opzioni Vodafone Special Minuti 30 GB e Vodafone Special Minuti 50 GB. Le due promozioni, presentano alcuni cambiamenti relativi al costo mensile e alla fascia di clienti che hanno la possibilità di richiederne l’attivazione.

Stando al nuovo listino, infatti, la Vodafone Special Minuti 30 GB è disponibile per tutti i clienti che effettuano il trasferimento da Wind Tre e Tim a 14,99 euro al mese. Tramite l’offerta, a prescindere dal gestore di provenienza, i clienti hanno a disposizione minuti illimitati e 30 GB di traffico dati in 4G.

L’altra promozione soggetta a modifiche è la Vodafone Special Minuti 50 GB, disponibile per i clienti Iliad e Kena Mobile e per coloro che effettuano la portabilità del numero da operatori virtuali. Nel primo caso, la promozione prevede una spesa di soli 7,99 euro al mese, per i clienti MVNO, invece ammonta a 6,99 euro.

I clienti Iliad, Kena e MVNO hanno a disposizione anche l’offerta Special Minuti 30 GB che permette di ottenere minuti illimitati e 30 GB di traffico dati in 4G. La promozione prevede un costo di 6,99 euro per i clienti Iliad e Kena e di 6,00 euro per i clienti provenienti da operatori virtuali.