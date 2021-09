I nuovi sconti lanciati da Unieuro sono davvero da non perdere, tutti gli utenti sono prontissimi a risparmiare il più possibile, recandosi in un qualsiasi negozio o sul sito ufficiale.

In questo secondo caso, lo ricordiamo, la spedizione presso il proprio domicilio è da ritenersi sempre gratuita, al solo superamento dei 49 euro di spesa effettivi, e senza vincoli particolari in merito alle categorie merceologiche coinvolte.

Unieuro: le offerte con le migliori riduzioni

I prodotti in promozione da Unieuro sono davvero moltissimi, tutti gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare sconti molto speciali, con un forte focus sulla fascia intermedia della telefonia mobile. In questo caso sono svariati i modelli in promozione a meno di 400 euro, tra i quali spiccano Xiaomi Mi 10T Lite, Oppo Find X3 Lite, Oppo Reno 6, Wiko Power U10, galaxy A12, Oppo A16 o Oppo A74.

L’unico top di gamma assolutamente degno di nota, ed incluso nel volantino Unieuro, è sicuramente il Samsung Galaxy S21, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, e che in questo periodo assume ancora più valore dato il prezzo finale di soli 649 euro, per la variante con 128GB di memoria interna.

I dettagli del volantino sono racchiusi direttamente nel nostro articolo, non dimenticatevi di aprire quanto prima le pagine sottostanti, in modo da poter conoscere da vicino quali sono i migliori prezzi in circolazione, e capire fino a che punto sia possibile risparmiare sugli acquisti.