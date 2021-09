La pagina di supporto dello smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G è stata pubblicata, indicando che la data di lancio potrebbe essere dietro l’angolo. Si vocifera dello smartphone Galaxy S21 FE (Fan Edition) abilitato al 5G da molto tempo. A parte questo, noti leaker hanno rivelato alcuni dettagli chiave sul prossimo dispositivo prima della sua presentazione ufficiale. Tuttavia, la maggior parte delle informazioni che circolavano online erano speculazioni.

Ora, con la pagina di supporto del Samsung Galaxy S21 FE 5G ufficiale, la società tecnologica sudcoreana ha indirettamente confermato che il device verrà lanciato presto. Samsung ha tenuto nascosti i dettagli chiave sul prossimo smartphone. Tuttavia, il Galaxy S21 FE è apparso sul web all’inizio di quest’anno sotto forma di rendering di alta qualità. Questi rendering trapelati hanno mostrato il device in più colori e la sua confezione al dettaglio.

Galaxy S21 FE 5G: lo smartphone è in arrivo

Il Galaxy S21 FE 5G potrebbe arrivare presto sugli scaffali dei negozi in Germania. La pagina di supporto ufficiale sul sito Web dell’azienda è stata pubblicata il 15 settembre. La pagina di supporto presenta un dispositivo con numero di modello SM-G990B. Tuttavia, l’elenco non rivela se conterrà un Exynos 1200 o un processore Snapdragon 888.

Esiste la possibilità che Samsung possa fornire chipset diversi in base alla regione in cui viene lanciato il device. A luglio, l’editore di WinFuture Roland Quandt ha confermato che la produzione del Galaxy S21 FE è stata riavviata e ora sembra che lo smartphone sia pronto per essere spedito.

Come accennato in precedenza, il Galaxy S21 FE 5G è stato oggetto di molteplici perdite e speculazioni. È previsto un display da 6,5 ​​pollici che offre una risoluzione Full HD+ e un’elevata frequenza di aggiornamento di 120Hz. Inoltre, il device potrebbe utilizzare una batteria da 4500 mAh. È anche probabile che venga fornito con 8 GB di RAM e funzioni con il sistema operativo Android 11.