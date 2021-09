Nel giugno di quest’anno, Sony ha svelato nuovi colori per i controller wireless DualSense a tema galassia. Uno di questi colori era Midnight Black e, per abbinarsi a quel colore, Sony ha confermato che le cuffie da gioco Pulse 3D saranno offerte in quella colorazione. La nuova opzione di colore corrisponde al controller wireless DualSense rivelato a giugno, con sottili sfumature di nero.

Sony ha confermato che il nuovo colore delle cuffie sarà disponibile a partire dal 15 settembre e sarà disponibile presso i rivenditori a ottobre. Le cuffie da gioco sono compatibili con PlayStation 5 e sono progettate per consentire ai giocatori di provare l’audio 3D disponibile in alcuni giochi per PlayStation 5. Pulse 3D è stato progettato specificamente per sfruttare le console di gioco PlayStation 5 Tempest 3D AudioTech.

Sony: Pulse 3D si adatta alla tecnologia di PlayStation 5

L’auricolare di Sony offre una risposta in frequenza che è stata messa a punto per garantire che i suoni che i giocatori sentono siano nella posizione esatta in cui dovrebbero essere basati sull’azione sullo schermo. Il suono può dare ai giocatori un vantaggio permettendo loro di sentire i nemici prima che li vedano. Le cuffie sono inoltre progettate per funzionare con la nuova funzione di controllo dell’equalizzatore per le cuffie Pulse 3D all’interno del menu delle impostazioni audio di PlayStation 5.

Il controllo dell’equalizzatore è arrivato con il secondo importante aggiornamento per il sistema di gioco PlayStation 5. I proprietari di cuffie hanno tre preimpostazioni tra cui scegliere, tra cui Standard, Bass Boost e Shooter. La modalità sparatutto è stata progettata per enfatizzare i suoni dei passi e dei colpi sparati.

Sony osserva che il trio di preset era popolare tra i giocatori di PlayStation 4 che hanno sfruttato l’app per le cuffie. A causa di tale popolarità, i preset sono stati sintonizzati per funzionare con PlayStation 5.