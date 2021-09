CoopVoce: le tre offerte EVO battono la concorrenza, costano meno di 10 euro

Paradossalmente i gestori virtuali stanno riuscendo a prendere il comando del mondo della telefonia mobile in Italia. Esistono infatti tantissime realtà che rispetto al passato sarebbero riuscite a dare molto più senso alle loro campagne promozionali. L’acquisizione di nuovi utenti sta diventando molto semplice, anche per realtà come CoopVoce che magari in passato erano sembrate avere non poche difficoltà.

Attualmente sul sito ufficiale sono presenti tre offerte di gran livello, le quali fanno capo alla famosa linea Evolution o meglio detta Evo. Si tratta di promo che riescono a comprendere al loro interno tanti contenuti soprattutto per quanto riguarda la connessione ad Internet. Ricordiamo che i prezzi in questione durano per sempre senza mai cambiare non essendo soggetti a rimodulazione.

CoopVoce: le tre offerte Evo ospitano la nuova arrivata da 100 giga al mese

Se ricevi e attivi da casa, il costo di attivazione è pari a 9,90€ e comprende spedizione, attivazione e primo mese di offerta.

Se ritiri in un punto vendita Coop, l’attivazione della tua SIM costerà 10€ con 5€ di traffico telefonico incluso.

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS