In molti si aspettavano AirPods di nuova generazione all’evento Apple di martedì, ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Secondo DigiTimes, tuttavia, l’attesa non dovrebbe essere ancora lunga: la testata sostiene che la produzione in massa sia addirittura già cominciata.

È quindi lecito aspettarsi che il lancio ufficiale avverrà prima della fine dell’anno; si prevede in effetti un altro evento, magari intorno a ottobre/novembre, con aggiornamenti sul fronte Mac e non solo. Nel frattempo Sony sta preparando concorrenti economici. Scopriamo i dettagli.

AirPods Pro 3 di Apple già in produzione

AirPods di terza generazione dovrebbero essere più simili agli attuali AirPods Pro, almeno dal punto di vista del design: ma probabilmente continuerà a mancare l’ANC, ovvero la cancellazione attiva del rumore. Non è ancora chiaro se avranno un’impostazione completamente in-ear, con le punte in silicone, oppure se manterranno quella tradizionale vista finora sui modelli non Pro.

Intanto, sono emerse alcune indiscrezioni su un possibile imminente prodotto concorrente di Sony. La catena di supermercati statunitense Walmart ha pubblicato inavvertitamente la pagina con le specifiche sul proprio sito. Si chiameranno WF-C500 e saranno piuttosto economici, si parla di 80 dollari di listino. Anche questi auricolari saranno senza ANC, e avranno un’autonomia notevole, 10 ore con una carica singola, con altre 10 contenute nel case.

e specifiche emerse si completano con la certificazione IPX4, buona per proteggere da sudore e sporadici schizzi d’acqua, e la presenza di un chip Bluetooth della taiwanese Airoha. Le colorazioni dovrebbero essere quattro: nero, bianco, arancione e verde. Per il momento non ci sono indicazioni sulla disponibilità