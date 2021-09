Sony ha lanciato il suo nuovo aggiornamento di sistema PS5, che include una serie di nuove funzionalità e miglioramenti della qualità della vita per la console. Mentre l’aggiornamento significa che saremo finalmente in grado di aggiornare la memoria di sistema di PS5, c’è un’altra caratteristica che forse ci entusiasma ancora di più: la possibilità di disattivare l’icona dello screenshot.

Originariamente individuata da Nibel su Twitter e verificata da TechRadar, la PS5 ora ha un’opzione per disabilitare l’icona che appare nella parte in alto a destra dello schermo, confermando che i giocatori hanno scattato uno screenshot. L’icona dello screenshot di PlayStation è stata una rovina per parecchie persone, poiché rovina le schermate di gioco acquisite in successione.

PlayStation 5: l’aggiornamento è disponibile al download

Se sei una persona a cui piace scattare foto all’interno del gioco, sarai sempre alla ricerca di una scena o di un momento fantastico da immortalare. Come ogni buon fotografo conosce, non si scatta semplicemente una foto, ma alcune in rapida successione, soprattutto quando una scena del momento è fugace e hai solo una possibilità di catturare uno screenshot eccezionale.

Questo è sempre stato quasi impossibile da fare in modo efficace, con l’icona di conferma dello screenshot di PlayStation che appare dopo il primo scatto. Non appena fai uno screenshot, appare l’icona, quindi quando provi a prenderne alcuni rapidamente in successione sono spesso rovinati dall’icona nell’angolo.

Per fortuna, il nuovo aggiornamento di PS5 offre una soluzione. Dopo aver installato l’aggiornamento, puoi andare su ‘Impostazioni’, ‘Acquisizioni e trasmissioni’ e ‘Shortcut per il pulsante Crea’. Lì, puoi disattivare la conferma del display (se lo desideri) e mappare il pulsante di creazione.

Quando scatterai una foto riceverai comunque un rumore simile all’otturatore della fotocamera che attraversa il tuo DualSense per farti sapere che lo screenshot è stato catturato.