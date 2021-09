Al momento hai l’imbarazzo della scelta se desideri alcuni auricolari wireless di OnePlus, con OnePlus Buds, OnePlus Buds Pro e OnePlus Buds Z tutti disponibili al momento. L’ultima coppia sembra pronta per un aggiornamento successivo, secondo le ultime fughe di immagini.

Alcuni render non ufficiali pubblicati da 91mobiles e dall’esperto informatore Steve McFly – apparentemente ‘basati su immagini della vita reale’ – si sono fatti strada sul web, indicando che non vedremo molti cambiamenti di design da OnePlus Buds Z.

Gli auricolari OnePlus Buds Z originali sono arrivati nell’ottobre 2020, quindi è quasi ora di un aggiornamento se OnePlus sta pianificando un aggiornamento annuale. Le fonti di queste immagini sono stabilite e abbastanza affidabili da farci pensare che probabilmente siano abbastanza accurate.

And here comes your very first look at the #OnePlusBudsZ2!

On behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/1GyvY0Gcrr pic.twitter.com/svsT7B2Ka9

— Steve H.McFly (@OnLeaks) September 10, 2021