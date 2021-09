Netflix annuncia il nuovo film ufficiale WWE. “Escape the Undertaker” è il nome del film che sarà pubblicato in esclusiva sul colosso dello streaming.

Netflix: arriva Escape the Undertaker

Parteciperanno al film anche altri campioni quali Xavier Woods, Big E e Kofi Kingston. Questi combattenti fanno visita a casa di Undertaker per poi scoprire che si tratta di una casa infestata. Qui affronteranno molte sfide soprannaturali.

WWE non è nuova a progetti di genere molto fantasioso. Non dimentichiamo infatti la sitcom The Big Show Show e The Main Event.

La presenza di Undertaker all’interno del cast farà sicuramente la sua parte nel creare interesse negli abbonati Netflix. Di fatto parliamo di una leggenda del Wrestling, uno dei personaggi di questo settore più amati al mondo.

Non ci sono purtroppo altre informazioni riguardo la data di uscita, ma restate connessi per non perdere nessun aggiornamento.