Come si vociferava da tempo, Netflix è entrata nel mondo dei videogiochi con la sua nuova divisione Netflix Gaming. La piattaforma di streaming ha presentato in anteprima la sezione con due avventure basate sulla serie di successo Stranger Things.

I nuovi videogiochi Netflix Gaming si chiamano “Stranger Things: 1984” e “Stranger Things 3: The Game“. Questi titoli sono stati sviluppati nell’ambito di un accordo di licenza rispettivamente nel 2017 e nel 2019, in concomitanza con la premiere della seconda e terza stagione della serie.

Attraverso un comunicato, la società ha affermato che il progetto è ancora in una fase molto iniziale di sviluppo e che stanno lavorando per migliorare l’esperienza nei prossimi mesi. Per ora, la sezione dei videogiochi è disponibile solo per gli utenti in Polonia, come parte di un test iniziale.

Netflix ha anche commentato che il suo obiettivo è offrire giochi gratuiti ai suoi abbonati, senza pubblicità o acquisti in-app. Inoltre, promettono che la nuova sezione videogiochi sarà disponibile per tutti gli abbonati al servizio.

Il beta testing in Polonia

I membri iscritti al programma in Polonia possono provare i giochi per dispositivi mobili di Netflix su Android scegliendo tra due titoli: Stranger Things: 1984 e Stranger Things 3.

A metà luglio, Netflix Gaming ha assunto Mike Verdu come Vice President of Game Development. La nuova firma ha una vasta esperienza nei videogiochi, poiché nel suo curriculum spiccano aziende come Zynga, EA Mobile e la divisione AR/CR di Facebook. Forse questo arrivo è stata la chiave che ha accelerato i piani dell’azienda.

Come posso giocare ai videogiochi Netflix?

Come dicevamo, al momento questa funzione è disponibile solo per gli utenti polacchi, e solo nell’app Netflix per smartphone con sistema Android.

Quando si accede all’app Netflix, l’utente vedrà i videogiochi appena rilasciati nel feed. Quando fai clic, ti reindirizzeranno automaticamente al Google Play Store per scaricarli. Una volta installati sul dispositivo, gli utenti potranno accedere a entrambi i titoli direttamente dall’applicazione, ma non verranno visualizzati al suo interno, ma in modo indipendente.

Va notato che i videogiochi “Stranger Things” lanciati da Netflix Gaming sono disponibili solo nella sua app mobile e non possono essere riprodotti dalla televisione o dal computer. In tal senso, l’azienda ha chiarito che non prevede di trasmettere in streaming i giochi, ma verranno scaricati.

Netflix non ha fornito ulteriori dettagli o alcuna data provvisoria affinché i suoi videogiochi raggiungano altri paesi o per il supporto su sistema iOS per gli utenti di iPhone.