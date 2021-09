La Casa di Carta 5 è ufficialmente disponibile su Netflix a partire dal 3 settembre 2021. La guerra intrapresa dalla banda e il Professore continua. Gli utenti hanno subito guardato con molto interesse i nuovi 5 episodi della serie per scoprire cosa accade alla banda più famosa al mondo.

La Casa di Carta 5: ecco in arrivo la “parte 6”

Nelle prime quattro stagioni abbiamo assistito alla prima rapina della banda messa insieme dal Professore. Il colpo alla zecca di stato è stato un vero successo, rendendo i protagonisti della serie ricchi e in un certo senso liberi.

Sparsi in giro per il mondo dal Professore stesso, si godono i soldi e la loro nuova vita. Rio commette però un errore, il quale porterà alla sua cattura, con conseguenti torture al fine di scoprire dove si trova il resto della banda.

Torna qui in gioco la banda, che si riunisce per una missione di salvataggio per Rio, attaccando la banca di spagna e la sua riserva aurea. Riescono in questo intento, ora la missione è scappare dalla banca di spagna con l’aiuto esterno del Professore.

Non vi spoileriamo se questo accade nella stagione 5, ma possiamo dirvi che la loro avventura non termina in questi 5 episodi. Di fatto sappiamo per certo che è in arrivo una seconda parte della quinta stagione. Altri 5 episodi che metteranno fine alla saga più amata degli ultimi anni probabilmente per sempre. Però, mai dire mai.

Questa “sesta parte” sarà disponibile su Netflix a partire dal 3 dicembre 2021.